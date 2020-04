Beamte fesseln 18-Jährigen : Betrunkener beleidigt und verletzt zwei Polizisten

Ein 18-Jähriger legte sich mit der Polizei an (Symbolfoto). Foto: Michael Scholten

Voerde Mann ohne festen Wohnsitz erwartet nun ein Strafverfahren.

Ein 18-Jähriger beleidigte am Montag gegen 22 Uhr an der Bülowstraße zwei Polizeibeamte, die wegen der starken Alkoholisierung des jungen Mannes gerufen worden waren. Als seine Personalien festgestellt werden sollten, schlug und trat er plötzlich nach den Beamten, wie die Polizei mitteilt. Da sich der Mann nicht mehr beruhigen ließ, fesselten die Polizisten den 18-Jährigen und brachten ihn zur Wache. Der Mann, der ohne festen Wohnsitz ist, verletzte durch seine Widerstandshandlungen die 29-jährige Polizeibeamtin und ihren 25-jährigen Kollegen leicht. Den aggressiven Betrunkenen erwartet nun ein Strafverfahren, so die Polizei.