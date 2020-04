Maskenpflicht und Hygienestandards : Für einheitliche Corona-Regeln in Schulen

Dinslaken Maskenpflicht und Abstandsregeln: Michaela Eislöffel, parteilose Bürgermeisterkandidatin in Dinslaken, kritisiert, dass Schulen sich ihre eigenen Wege durch die Corona-Krise suchen müssen. Sie fordert einheitliche Standards.

Die Situation führt dazu, dass Schulen unterschiedliche Lösungen suchen. So gibt es etwa eine Maskenpflicht an der Ernst-Barlach-Gesamtschule, am Otto-Hahn-Gymnasium nur eine Empfehlung dafür. Insgesamt erscheint ihr das nicht sinnvoll:„Wenn in Bussen und Einkaufszentren zum Schutz Masken getragen werden müssen, warum dann nicht auch in Schulen?“ In den „Begegnungs- und Bewegungsräumen“ wie auf Schulhöfen, in Treppenhäusern und auch in kleineren Räumen könne niemanden gewährleisten, dass Jugendliche einander nicht zu nahe kämen. Egal, wie groß ein Hof sei und gerade derzeit nicht. „Die haben sich ewig nicht gesehen. Niemand kann garantieren, dass die 1,50 Meter Abstand halten. Und wer soll das kontrollieren? Die wenigen Kollegen, die noch vor Ort sind?“