Schermbecker Umweltskandal : Pellet-Skandal: Zwischenbericht liegt vor

Schermbeck Wie gefährlich ist die Deponie Mühlenberg? Ein erster Zwischenbericht liegt vor; zwar noch ohne Ergebnis, aber mit Details zum Prüfverfahren. Dort werden auch Firmen genannt, die weitere Substanzen eingebracht haben sollen.

Geht von den illegal in der Deponie Mühlenberg gelagerten giftigen Ölpellets oder möglichen weiteren dort verfüllten giftigen Stoffen eine Gefahr für die Bevölkerung aus? Dürfen diese Stoffe im Boden verbleiben? Diese Frage sollen derzeit Gutachter beantworten. Der Kreis Wesel hat auf seiner Internetseite dazu am Montag einen ersten Zwischenbericht des Büros Dr. Kerth & Lampe aus Detmold veröffentlicht. Der Bericht skizziert zwar zunächst nur das angedachte Verfahren – das Gesamtergebnis steht noch aus. Die Arbeit zeigt aber, dass die Aufarbeitung des Umweltskandals vorankommt.

Hintergrund: Zwischen 2010 und 2013 sind in der Schermbecker Tongrube des Unternehmens Nottenkämper illegal mehr als 30.000 Tonnen Ölpellets eingebracht worden. Es handelt sich dabei um Rückstände der Schwerölvergasung in der Raffinerie der Ruhr Oel GmbH in Gelsenkirchen-Scholven. Wie gefährlich sind diese Ölpellets noch und gibt es weitere risikoreiche Stoffe? Schon in den Jahren 2014 und 2015 wurden Gutachten zur Gefährdungsabschätzung vorgelegt, die zum Ergebnis kommen, dass bei entsprechender Überwachung des Sickerwassers – Prüfung der Wasserstände, Mengen, Beschaffenheit und des Grundwassers sowie einer Sickerwasserfassung- und Ableitung – die Ölpellets in der Verfüllung belassen werden können. Das Sickerwasser wird aktuell auf Grundlage der Ordnungsverfügung des Kreises Wesel vom Oktober 2019 überwacht. Bürgerinitiativen hatten aber immer wieder gefordert, dass die Prüfung intensiviert werden müsse.