Besonders betroffen von der Corona-Krise : Reisebüros droht Insolvenz-Welle

Nicole Kellermann-Rummel ist Arbeitgeberin für neun weitere Kolleginnen und Kollegen. Foto: Zehrfeld

Dinslaken/Duisburg Die Duisburgerin Nicole Kellermann-Rummel betreibt in Dinslaken ein Reisebüro. Sie warnt vor reihenweise Insolvenzen. Denn ein kompletter Verdienstausfall für Monate ist für sie unausweichlich.

Die 52-jährige Duisburgerin Nicole Kellermann-Rummel hat viele Menschen in die schönsten Wochen des Jahres geschickt, in Abenteuer oder Erholung. Vor allem aber ist sie Unternehmerin und Arbeitgeberin für neun Menschen. Nun steht zu befürchten, sagt sie, dass ihr Betrieb, das Reisebüro „Sun World“ in Dinslaken-Hiesfeld, die Corona-Krise nicht überlebt. Und das könne 40 Prozent aller Reisebüros so gehen, rechnet sie vor: „Ohne staatliche Hilfe wird das so sein.“ Sie befürchtet eine Welle von Insolvenzen in ihrer Branche.

Das liegt daran, wie Reisebüros funktionieren. Ihr Verdienst besteht aus Provisionen, etwa von Reiseveranstaltern oder Hotelbetreibern. Diese werden aber erst dann gezahlt, wenn eine Reise angetreten wird. Wird sie hingegen abgesagt, fließt gar kein Geld für das bereits Geleistete: Beratung, Recherche, Buchungen, Bürokram. „Ich habe jetzt einen Provisionsausfall von Mitte März bis Juni“, erklärt Nicole Kellermann-Rummel. „Das betrifft also Reisen, die ich bereits im letzten Jahr verkauft habe.“ Einige wenige Provisionen sind im Voraus geflossen: „Dieses Geld muss ich jetzt zurückzahlen.“ Neue Buchungen gibt es derzeit gar nicht. Trotzdem fällt aber Arbeit an, die nun auf jeden Fall komplett unbezahlt bleibt: sämtliche Stornierungen nämlich. „Umbuchungen sind selten“, sagt Kellermann-Rummel: „Die Kunden wollen raus aus den Verträgen und Geld sehen“ – was sie durchaus verstehen kann.

Info Ausführliche Petition ist online einzusehen Die Petition von Nicole Kellermann-Rummel findet sich auf dem Portal openpetition.de. Der Titel lautet: „Handeln Sie jetzt: Überlebenshilfe für Reisebüros“

Sollten nun Corona-Maßnahmen gelockert werden, käme wegen des herrschenden Systems noch lange kein frisches Geld in die Kasse. „Selbst, wenn der Kunde in diesem Jahr eine neue Reise für 2021 bucht“, so Kellermann-Rummel, „erhalten wir die Vergütung hierfür ebenfalls erst im kommenden Jahr – zum Abreisedatum.“ Sie fasst zusammen: „Ich muss mich über Wasser halten mit meinem Laden, Betriebskosten, Gehältern, ohne dass ich einen Euro aufs Konto kriege.“

Besonders ärgerlich findet Nicole Kellermann-Rummel, dass gerade einige der mächtigsten Spieler der Reisebranche sich derzeit in der Kundenbetreuung aus der Affäre zögen. „Nicht die kleineren, aber insbesondere ganz große Veranstalter wie Tui oder FTI verweisen die Kunden aufs Reisebüro. Die haben als erste den Hörer aufgelegt.“

Am Freitag hat sie eine Online-Petition gestartet. Mit dieser appelliert sie an die Bundesregierung, staatliche Hilfen zu gewähren, „damit es nicht zu einem deutschlandweiten Reisebürosterben kommt.“ Bis Dienstag haben 9800 Menschen für das Anliegen unterzeichnet. Ihre Forderung: „Dringend müssen Soforthilfen für die besonders stark und langfristig betroffene Tourismuswirtschaft verabschiedet werden.“ Diese sollten „zielgenau“ vergeben werden, nicht nach dem „Gießkannenprinzip“. Außerdem fordert sie Darlehen für Reisebüros, die staatlich abgesichert werden. Ansonsten hafteten die Inhaber privat mit ihrem Vermögen. Das Argument, dass auch in anderen Branchen viele Unternehmen derzeit in ihrer Existenz bedroht sind, kann die Geschäftsfrau gut nachvollziehen. „Ich fühle da wirklich mit jedem Gastronomen oder Handwerker“, versichert sie. Doch die meisten Betroffenen hätten wenigstens bis zuletzt arbeiten und damit Geld verdienen können. Und sie könnten auch von Corona-Lockerungen kurzfristig profitieren.

Weil das bei Reisebüros anders ist, sind auch die Soforthilfen, die gewährt wurden, nur eine kurzfristige Hilfe. Sie selbst hat welche beantragt und bekommen. In einem Schreiben, dass sie zur Erklärung ihrer Petition an ihre Kunden verschickt hat, erklärt sie dazu: „Mit den Fixkosten und den Löhnen der Mitarbeiter können wir mit diesem Betrag lediglich fünf Wochen überbrücken.“ Allein ihre laufenden Kosten fürs Geschäft ohne Gehälter liegen bei 4000 Euro im Monat. Ihre Mitarbeiter, darunter ein Azubi und eine junge Frau im dualen Studium, sind derzeit auf Kurzarbeit gesetzt, ab nächster Woche zu 100 Prozent. Dann ist sie allein im Laden.