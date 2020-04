Hinweise aus der Bevölkerung erbeten : Mord in Hiesfeld: Polizei geht neuen Weg

Guido Bauersachs, Leiter der Mordkommission Dohle, und seine Kollegin Sanja Kuhn hängten am Montag Plakate zum Mord in Hiesfeld und der Bitte um Mithilfe auch am Rotbachsee auf. Foto: Heinz Schild

Dinslaken-Hiesfeld Um im Fall Ursula Lübeck voranzukommen, die am 19. März tot in ihrer Wohnung gefunden wurde, setzt die Polizei bei der Zeugensuche nicht nur auf Plakate. Sie hat zudem eine Slideshow auf ihrer Facebookseite veröffentlicht.

Noch hat die Mordkommission Dohle, die den Fall der Seniorin Ursula Lübeck, die am 19. März in ihrer Wohnung am Dohlenweg in Hiesfeld tot aufgefunden wurde, aufklären soll, den entscheidenden Hinweis nicht erhalten. In den zurückliegenden Wochen haben die Ermittler zahlreiche Spuren gesichert und Aussagen von Zeugen ausgewertet. Kriminalhauptkommissar Guido Bauerschas, Leiter der Mordkommission, und seine Kollegen gingen am Montagmorgen durch Hiesfeld und hängten dort Plakate auf, mit denen die Polizei über den Mordfall informiert und Zeugen bittet, sich zu melden. Außerdem wurde bei der Zeugensuche ein neuer Weg beschritten: Auf der Facebookseite der Polizei ist eine Slideshow zu dem Fall zu sehen.

Gezeigt werden persönliche Fotos von Ursula Lübeck, ihrem Hund und ihrem Wohnumfeld. Der Betrachter sieht die Seniorin in ihrer Küche und auch Hund Sammy. Zudem wird ein Foto von dem Trolley gezeigt, den Ursula Lübeck zum Einkaufen mitnahm. Die Bilder auf Facebook sind mit der Aufforderung an Zeugen verbunden, sich bei der Polizei zu melden. Die aufgehängten Plakate informieren über den „Mord am Dohlenweg in Hiesfeld“, das Opfer ist auf einem Foto zu sehen, ebenso der Dohlenweg, wo Ursula Lübeck wohnte.

Info Die Polizei bittet die Bürger um Mithilfe Facebook Die Slideshow der Polizei zum Mordfall Ursula Lübek ist auf den Facebookseiten „Polizei NRW Duisburg“ und „Polizei NRW Wesel“ zu sehen. Plakate Auf den Plakaten, die am Montag aufgehängt worden sind, fragt die Polizei: Wer hat Ursula Lübeck am 18. März 2020 (Mittwich) gesehen? War sie in Begleitung? Hat sie an dem Abend Besuch empfangen? Kontakt Zeugen sollen sich mit dem Kommissariat 11 der Polizei in Duisburg in Verbindung setzen: Telefon 0203 2800; E-Mail: MK-Dohle.Duisburg@polizei.nrw.de

„Wir haben viele Zeugen aus dem Umfeld von Ursula Lübeck bereits befragt. Wir hoffen nun, durch die Plakataktion und die Slideshow neue Zeugen zu finden, die wir bislang nicht erreicht haben und die möglicherweise etwas gehört oder gesehen haben“, erkäuterte Caroline Dlutko von der Pressestelle der Polizei in Duisburg den Hintergrund der Aktion. Die Plakate wurden in Hiesfeld an den Stellen aufgehängt, wo das Opfer zuletzt lebend gesehen worden ist und wo sie wahrscheinlich mit ihrem Hund unterwegs gewesen ist. „Eine Slideshow ist neu, das haben wir bislang noch nicht gemacht“, so Dlutko. Damit verbindet sich die Hoffnung, neue Ansatzpunkte für die Ermittlungen zu erhalten. Ursula Lübeck wurde am 19. März tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Obduktion ergab, dass die 78 Jahre alte Seniorin das Opfer einer Gewalttat geworden war.