Die Arbeit des Bildungsinnovationszentrums : Für mehr Netzwerke und mehr Neugier in Lohberg

Das Bildungsinnovationszentrum (Biz) in Lohberg berichtet von einigem Erfolg. Nicht nur die Kinder profitieren.

Mehr Vernetzung zwischen Kitas und Grundschule. Kinder, die ohne Angst vom Kindergarten in die Schule kommen, und nicht zuletzt eine bemerkenswerte interkulturelle Neugierde unter Frauen im Quartier: Das Projekt „Bildungsinnovationszentrum Marien-Lohberg“, kurz „Biz“, hat in Lohberg einiges in Bewegung gebracht. Das sagen nicht nur die vier Fachkräfte der Caritas, die dahinter stehen. Eineinhalb Jahre, nachdem das Biz-Programm richtig gestartet hat, berichten die drei Kitas und die Grundschule des Stadtteils von großem positiven Einfluss.

Drei Fachfrauen vom Biz ergänzen die Arbeit in den Kitas und in der Grundschule. Dilek Konak deckt den Bereich Bewegung, Entspannung und Ernährung ab. Sie bringt Grundschülern Entspannungstechniken bei, lässt die Kleinen im Familienzentrum St. Marien turnen, „wir besuchen den Markt, wo die Kinder die Lebensmittel kennen lernen“ erzählt sie. Ihre Angebote sollen weiter ausgeweitet werden.

Katharina Mikusch ist für die Sprachförderung da. Sie arbeitet in den Kitas, leitet in der Grundschule Fördergruppen und kann sich auch einzelnen Schülern ganz intensiv widmen. Saskia Becker übernimmt den Part der Bildungsbegleitung und Übergangsgestaltung: Sie erleichtert Kindern den Wechsel von der Kita zur Grundschule oder von dort zur weiterführenden Schule.

Ursel Erb vom Familienzentrum St. Marien lobt: „Dass man Menschen hat, die Kinder wirklich an die Hand nehmen und begleiten, das ist ganz selten. Und das ist ganz fantastisch.“ In den Biz-Mitarbeiterinnen sähen die Kinder in der Schule vertraute Gesichter wieder: „Die haben gar keine Ängste“. Generell profitiere man vom Biz-Projekt, ergänzt ihre Kollegin Lena Steenbreker: „Das unterstützt unsere Arbeit immens.“ Auch in der Kooperation mit den Eltern, zum Beispiel bei schwierigen Problemgesprächen.