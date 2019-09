Viele Informationen : Eine Woche der seelischen Gesundheit

Voerde/Dinslaken Studien besagen, dass in Deutschland mehr als 25 Prozent der Erwachsenen unter einer psychischen Erkrankung leiden. Vom 7. bis 11. Oktober finden im Kreis Wesel 30 Veranstaltungen des Bündnisses gegen Depression statt.

In der Woche vom 7. bis 11. Oktober stehen Ausstellungen, Vorträge, Lesungen, Informationen zur Selbsthilfe, zu medizinischen Hilfen und zu Angeboten der sozialpsychiatrischen Zentren der Gemeindepsychiatrie auf dem Programm, aber auch Musik und Tanz. Zudem wird der Fokus auf die Präventation gelegt, wie Martina Kröber vom Caritasverband für die Dekanate Dinslaken und Wesel sowie Petra Pilath vom Verein Spix (Sozialpsychiatrische Initiative Xanten) berichteten. Zudem gehe es um die Stärkung der „Eigenverantwortung für die seelische Stabilität und Lebensqualität, sagte Martina Kröber. Nach Aussage von Ines Leuchtenberg trauen sich immer mehr psychisch kranke Menschen, sich in Behandlung zu begeben und nehmen Hilfsangebote und Unterstützung an. Hier einige der Veranstaltungsangebote in der Woche der seelischen Gesundheit: 7. Oktober, 16 bis 18 Uhr, Vortrag „Kinder psychisch kranker Eltern“ in der Dinslakener Beratungsstelle für Eltern und Kinder, Hans-Böckler-Straße; 8. Oktober, 8 bis 13 Uhr, Inforstand Spix und Vinzenz-Hospital auf dem Wochenmarkt in Wesel, Großer Markt; 9. Oktober, 10 bis 12 Uhr, Vortrag „Depression auf Türkisch“, Caritas-Tagesstätte St. Marien in Lohberg, Marienplatz 1; 10. Oktober, 11 bis 16 Uhr, Einblicke in die gemeindepsychiatrische Versorgung, Vinzenz-Hospital Dinslaken; 11. Oktober, 8 bis 13 Uhr, Infostand der Caritas auf dem Voerder Wochenmarkt.