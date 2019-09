Zeuge informiert die Polizei : Angetrunkener nachts in beschädigtem Wagen unterwegs

Dinslaken/Bottrop 33-jährigem Mann wurde ein Blutprobe entnommen.

Dass da etwas nicht stimmen konnte, erkannte am frühen Samstagmorgen gegen 5 Uhr ein 31-jähriger Mann aus Essen und informierte die Polizei. Er beobachtete, wie ein blauer Nissan in Schlangenlinien die Dinslakener Straße in Richtung Kirchellen befuhr. Dabei war der linke Vorderreifen des Wagens so stark beschädigt, dass er dort nur noch auf der Felge fuhr. Er rief deshalb umgehend die Polizei an. Diese konnte den blauen Nissan und dessen 33-jährigen Fahrer aus Voerde auf Bottroper Stadtgebiet in der Haltebucht der Bushaltestelle Berliner Berg antreffen. Der Voerder roch nach Angaben der Polizei stark nach Alkohol, so dass die Beamten einen Atemalkoholtest durchführten, der positiv ausfiel. Ein Arzt entnahm dem 33-Jährigen daraufhin eine Blutprobe, und der Führerschein des Autofahrers wurde sichergestellt. Die linke Fahrzeugseite des Pkw war stark beschädigt, der linke Vorderreifen fehlte. Auch an der rechten Fahrzeugseite befanden sich diverse Unfallschäden. Der Voerder gab an, aus einer Kneipe an der Straße Am Alten Drahtwerk gekommen zu sein und irgendwo auf dem Weg bis nach Bottrop gegen einen Stein gefahren zu sein. Polizeibeamte konnten zwar Überbleibsel des geplatzten Reifens auf der Dinslakener Straße finden, aber bislang keinen Unfallort.