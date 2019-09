Frau ins Krankenhaus gebracht : 22-Jährige bei Zusammenstoß mit Lkw schwer verletzt

Dinslaken Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Pkw der Frau musste abgeschleppt werden.

Eine 22-jährige Frau aus Augsburg wollte am vergangenen Freitag gegen 14.10 Uhr mit ihrem Kleinwagen von der Steinbrinkstraße in die Bergerstraße abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw, der über die Bergerstraße in Richtung Dinslaken fuhr. Durch den Aufprall schleuderte der Kleinwagen der 22-Jährigen auf den Seitenstreifen, die Augsburgerin verletzte sich so schwer, dass ein Rettungswagen sie in ein Krankenhaus bringen musste. Der 58-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt, wie die Polizei jetzt mitteilte. Ein Abschleppunternehmen musste das Auto der 22-Jährigen abschleppen.