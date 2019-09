Tischtennis : Vom Aufstieg wird beim TV Voerde noch nicht gesprochen

Niederrhein Das Damen-Team führt nach drei Spieltagen die NRW-Liga an. Das Derby in der Herren-Landesliga zwischen dem TV Bruckhausen und dem TV Voerde wurde verlegt.

Etwas schmaler fiel das Meisterschaftsprogramm im Tischtennis an diesem Wochenende aus, da das Derby der Herren-Landesliga zwischen dem TV Bruckhausen und dem TV Voerde auf den 26. Oktober verlegt worden ist. In Voerde durfte trotzdem gefeiert werden, denn die Damen gewannen auch ihr drittes Spiel in der NRW-Liga und führen weiter die Tabelle an.