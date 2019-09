Über Klage noch nicht entschieden : Zeelink: Hünxe wehrt sich vor Gericht

Hünxe/Voerde Die Firma Open Grid Europe, die die Erdgasfernleitung baut, liegt mit den im April begonnenen Bauarbeiten aktuell im Zeitplan und kommt demnächst in die Region Hünxe. Die Gemeinde hält an ihrer Klage gegen die geplante Strecke fest.

Die Zeelink-Leitung wird den Rhein bei Borth queren, auf der andere Seite des Stroms bei Ork in Voerde weiterverlegt und dann auch über Hünxer Gebiet geführt werden. Für die Region Hünxe führt Open Grid Europe gegenwärtig den Rechtserwerb durch, wie ein Sprecher des in Essen ansässigen Unternehmens erklärte. Open Grid benötigt von den Grundstückseigentümern und Pächtern die Erlaubnis, deren Grund und Boden betreten und die Gasleitung verlegen zu dürfen. Die Gemeinde Hünxe hat ihre Erlaubnis dazu versagt und klagt vor dem Verwaltungsgericht. Wie Bürgermeister Dirk Buschmann am Freitag gegenüber der RP bekräftigte, wird an der Klage festgehalten. „Wir gegeben die Grundstücke nicht freiwillig frei“, bekräftigte Buschmann.