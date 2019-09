Führerschein sichergestellt : Betrunken und unter Drogen

Voerde 35-jährige Frau schwer verletzt.

Eine 35-jährige Hünxerin fuhr am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr über die Grenzstraße in Richtung Kreisverkehr Grenzstraße / Hammweg. Mit ihr im Auto saßen ihre beiden Töchter im Alter von zehn und 14 Jahren. Vor der Einfahrt in den Kreisverkehr musste die 35-Jährige abbremsen und warten, hierbei fuhr ihr ein 34-jähriger Dinslakener mit seinem Wagen auf, wie die Polizei mitteilt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen der Familie in den Kreisverkehr geschoben und die Fahrerin schwer verletzt. Die Töchter blieben unverletzt. In der Atemluft des 34-jährigen Dinslakeners konnten die Beamten Alkoholgeruch feststellen. Ein Atemalkoholtest und ein Drogentest verliefen positiv. Ein Arzt entnahm dem 34-Jährigen daraufhin eine Blutprobe, und Polizeibeamte stellten seinen Führerschein des Fahrers sicher.