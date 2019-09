Für Auge und Umwelt : Dinslaken „erblühte“ dieses Jahr trotz großer Trockenheit

Dinslaken Das Projekt „Dinslaken erblüht“ war trotz der Trockenheit und Hitze des Sommers in diesem Jahr besonders erfolgreich. Zum einen verschönerten die Blumenampeln die City. Zum anderen zeigte sich, dass die Bewässerung selbst der Dürre gewachsen war, und die Initiatoren hatten die Blumenmischung in diesem Jahr erstmals auf eine besonders bienenfreundliche Zusammensetzung umgestellt.

Ins Leben gerufen wurde das Projekt „Dinslaken erblüht“ im Sommer 2013 durch Citymanagement und die AG Einzelhandel, die sich aus Dinslakener Geschäftsleuten, der Werbegemeinschaft, dem Stadtmarketingverein und dem Einzelhandelsverband Niederrhein zusammensetzt. Seitdem wurde in jedem Jahr eine Sommerbepflanzung, früher bestehend aus rot-pinken Geranien, und eine Winterbepflanzung aus winterharten Hornveilchen und Efeu in der Innenstadt umgesetzt. In der Regel finden sich dafür um die 50 Patinnen und Paten.

Für die Bewässerung sogt das Partnerunternehmens Flower & Shower aus Kleve. In der Sommersaison werden die Pflanzen, abhängig vom Wetter, alle ein bis zwei Wochen durch das Unternehmen gegossen. Dabei wird ein Wassertank im Blumentopf mit einem Gewicht von rund 35 Kilogramm aufgefüllt. So haben die Blumen immer genug Wasser und Nährstoffe. Zu sehen war das gerade in diesem Sommer, in dem Pflanzen vielerorts unter der Trockenheit litten, die Blumenampeln aber prächtig wirkten.