Gegen die vorliegenden Ausbau-Ideen : FDP will Instandsetzung der Alten Hünxer Straße

FDP will Instandsetzung der Alten Hünxer Straße

Voerde Die Voerder Liberalen wehren sich gegen die neuen Pläne, inklusive Verlust von Parkplätzen und Fahrbahnverengung.

Die FDP in Voerde wehrt sich gegen die derzeit vorliegenden Pläne für die Alte Hünxer Straße. Sie sieht sowohl den Verlust von Parkplätzen kritisch als auch die Verengung der Fahrbahn, wobei Autos auf der Straße parken sollen.

„Die Alte Hünxer Straße ist eine Durchgangsstraße, auf der der Verkehr prinzipbedingt möglichst störungsfrei fließen soll“, erklären die Liberalen und fügen hinzu: „Hindernisse wie beispielsweise auf der Fahrbahn parkende Fahrzeuge behindern der Verkehrsfluss; im Begegnungsverkehr müssen wartepflichtige Fahrzeuge am Hindernis abbremsen und anschließend wieder beschleunigen.“

Das führe außerdem zu höheren Lärm- und Abgasemissionen, „zudem wird der Treibstoffverbrauch erhöht, was in Zeiten des von SPD und Grünen ausgerufenen Klimanotstands unbedingt vermieden werden sollte“, so die Liberalen weiter. Und Lärm und Abgase verschlechterten die Wohnsituation der Anlieger. „Die Anwohner sollen erhebliche finanzielle Mittel für eine Maßnahme vergeuden, die mit massiven Nachteilen für sie verbunden ist“, meint die FDP.