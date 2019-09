Exhibitionist : Mann lässt Hose vor 17-Jähriger herunter

Dinslaken Exhibitionist trug eine blaue Jogginghose.

Ein Unbekannter zeigte sich am Dienstag egen 23 Uhr einer 17-jährigen Dinslakenerin an der Augustastraße mit heruntergelassener Hose. Das Mädchen war zu Fuß unterwegs, als der Mann aus einem Gebüsch neben einem Friseursalon hervorkam, wie die Polizei mitteilt. Die junge Frau ignorierte den Mann und setzte ihren Weg fort. Der Exhibitionist wird jetzt von der Polizei gesucht. Er ist etwa 30 Jahre alt, von dicklicher Statur und trug eine blaue Jogginghose. Hinweise an die Polizei Dinslaken, Telefon 02064 6220.