Mobilität stärken : Junge Liberale wollen Nahverkehr verbessern

Dinslaken Nachdem es doch recht still um die Jugendorganisation der FDP gewesen ist, wollen die Julis nun wieder aktiver werden.

„Beim Öffentlichen Personen-Nahverkehr in Dinslaken kann noch einiges verbessert werden“, sagt Felix Ülhoff. Ihm schwebt ein Bus-on-Demand-System vor, wie es die DVG in Duisburg praktiziere. Über eine spezielle App können dort Fahrgäste an bestimmten Tagen und zu bestimmten Zeiten einen Kleinbus anfordern. „Die Strecke wird digital geplant und es gibt weder feste Fahrpläne noch vorgegebene Linien“, erläutert Ülhoff. „Das muss es auch für Dinslaken geben“, fordern die Julis. „Gerade für junge Menschen ist es wichtig, auch nachts flexibel und sicher von A nach B zu gelangen. Die Mobilität der Zukunft muss in einer zentral gelegenen Stadt wie Dinslaken gegeben sein.“ Das Angebot eines Busses auf Abruf sollte nach Ansicht der jungen Liberalen vermehrt an den Wochenenden sowie zu Zeiten gelten, an denen die Busse sonst kaum fahren. Von der Kommune wird erwartet, dass diese sich mit der Niag in Verbindung setzt und die Einführung des Busses auf Anforderung per App anstößt.