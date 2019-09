Gerümpel Im Aschenbruch abgeladen : Stadt findet Hinweise auf Herkunft wilder Müllkippe

Dinslaken Regale, Sessel, Schränke, Kleiderständer, zerlegte Einrichtung: An der Straße Im Aschenbruch ist ein Haufen Sperrmüll abgeladen worden. Vielleicht wird ja diesmal aufgeklärt, woher das ganze Gerümpel kommt.

Bürger hatten die Stadt über die Aktion „Picobello in 48 Stunden“ auf den Sperrmüllhaufen aufmerksam gemacht. Warum so eine Ladung Zeug in der Gegend landet, ist ein Rätsel. Immerhin ist die Sperrmüll-Abfuhr in Dinslaken kostenfrei und lässt sich ziemlich unkompliziert arrangieren. „Es ist ja schon mehr Aufwand, die Sachen mit einem Hänger in den Wald zu bringen, zu gucken, dass keiner vorbeikommt, und dann abzuladen“, sagt Marcel Sturm. „Keine Ahnung, warum jemand so was macht. Es ist aber für uns ein großes Ärgernis.“