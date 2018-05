Wie das Wetter am Vatertag 2018 wird

Düsseldorf Mit viel Sonne und warmen Temperaturen zeigt sich der Mittwoch in Nordrhein-Westfalen von seiner schönsten Seite. Ab dem Abend ist das Sommerfeeling aber erst mal vorbei. Dann kommt der Regen - und auch Gewitter sind möglich.

Aus Richtung Belgien ist laut Deutschem Wetterdienst DWD eine Kaltfront ins Rheinland unterwegs. Die bringt Regenschauer in unsere Region. “Vielleicht auch mit Gewitter, Hagel und Starkregen”, sagt Ines von Hollen vom Deutschen Wetterdienst in Essen unserer Redaktion. “Wenn man Pech hat und genau im Kern dieser Wetterzelle ist, bekommt man eine große Menge Regen ab.” Unwetterartig sollen die Gewitter allerdings nicht sein.

Ab dem Abend geht es zunächst in der Eifel los, später zieht der Regen über das Rheinland, am Donnerstagvormittag erreicht er Westfalen und zieht dann nach Niedersachsen ab. Von Westen her wird es ab dem Nachmittag etwas besser, dann lockern die Wolken auch mal auf und es gibt trockene Phasen. Dazu wird es am Vatertag nur noch bis zu 18 Grad.