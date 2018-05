Oberhausen: Polizei warnt vor Hunde-Wurstködern mit Rasierklingen

Oberhausen Die Polizei Oberhausen warnt Hundehalter vor Wurstködern, die mit Rasierklingen gespickt sind. Eine Halterin hatte eine solche Falle im Maul ihres Hundes entdeckt.

Sie war am Dienstagmittag gegen 12 Uhr mit ihrem Hund auf einer kleinen Wiese an der Grenzstraße auf Höhe der Hausnummer 288 unterwegs, als sie den gefährlichen Köder entdeckte, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Es handelte sich um ein fingerlanges Stück Wurst, in dem eine Rasierklinge versteckt war.