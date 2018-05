Grevenbroich : Vatertag - ein Fest für die ganze Familie

Grevenbroich An Christi Himmelfahrt laden Grevenbroicher Vereine und Gemeinschaften zu einem geselligen Tag nicht nur für Väter ein.

Christi Himmelfahrt ist in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag, an dem traditionell auch der Vatertag gefeiert wird. Letzterer wird vermehrt dazu genutzt, einen Ausflug mit der ganzen Familie zu unternehmen. In Grevenbroich gibt es am Donnerstag, 10. Mai, allerhand Ziele, die es sich anzusteuern lohnt. Hier eine Auswahl: Mühlrath Wie in jedem Jahr beginnt bereits am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt das traditionelle Dorffest am Lieschen-Lys-Platz.

Organisiert von der Dorfgemeinschaft rund um Margriet und Peter Lys wird am 9. Mai der Vatertag musikalisch eingeläutet: Gegen 19 Uhr geht es mit Gegrilltem und Kaltgetränken am Lagerfeuer los. "Die Gäste können gerne Musikinstrumente mitbringen", sagt Peter Lys. Die Fortsetzung folgt am Donnerstag. Ab 11 Uhr geht es weiter. Der Erlös der Kaffee-, Kuchen- und Grillspenden kommt der Jona-Hospizbewegung in Grevenbroich zugute. Gustorf Die Jäger und Grenadiere des Bürgerschützenvereins starten am Donnerstag die fünfte Auflage ihres Wies'n-Fests auf dem Kirmesplatz am Torfstecherweg.

Im vergangenen Jahr lockte diese Veranstaltung rund 2000 Gäste in den Ort. Eines der Highlights ist der neue, 500 Quadratmeter große Biergarten mit 600 Sitz- und Stehplätzen, der an das große Festzelt angeschlossen ist. Für Musik sorgt der bekannte DJ Charly. Gegen 12 Uhr wird Landrat Hans-Jürgen Petrauschke das Wies'n-Fest mit dem Fassanstich und dem entscheidenden Ausruf "O'zapft is" offiziell eröffnen. Grevenbroich "Wir hoffen auf bestes Wetter", sagt Timo Gössing von Evita Beach.

Für seinen Stadtstrand am Flutgraben hat er sich ein Sonnentag-Programm überlegt: Zwei DJs werden ab 11 Uhr auflegen, wie in den Vorjahren gibt es die beliebte "Strohhut-Aktion" - und als Überraschung ist ein Rodeo-Reiten im Gespräch. "Das Angebot gilt übrigens nicht nur für Väter. Selbstverständlich sind an diesem Tag alle willkommen", sagt Gössing, der darauf hofft, dass sich der für Donnerstag angekündigte Regentag nicht bewahrheiten wird.

Grevenbroich Der Förderverein des Bürgerschützenvereins veranstaltet am Donnerstag ein Fest unter dem Motto "Vatertag am Turm". Wer möchte, kann auf seinem Ausflug einen Stopp am Schützenturm an der Karl-Oberbach-Straße einlegen. Ab 11 Uhr werden kühle Erfrischungen und Snacks angeboten. Hülchrath Eintritt frei heißt es am Donnerstag wieder beim traditionellen Rockmarathon. Auf Schloss Hülchrath sind alle Fans von guter Musik und Lebensfreude - egal, ob Väter oder nicht - willkommen.

In den Vorjahren war die Stimmung heiter-gelassen, daran soll im eigens dafür aufgebauten Festzelt auf der Schlosswiese angeknüpft werden. Neun Bands spielen nonstop ab 11 Uhr auf und rocken den idyllischen Park. In Biergarten und Festzelt gibt es außerdem Getränke und knuspriges Grillgut. Hemmerden Die Löscheinheit Hemmerden verbindet den Feiertag mit einem Tag der offenen Tür. Ab 11 Uhr sind alle eingeladen, die sich über die Aufgaben von Feuerwehrleuten informieren wollen.

Übungen der Jugendfeuerwehr demonstrieren verschiedene Aufgabenbereiche, die Fettbrandexplosion - überhitzes Fett wird fälschlicherweise mit Wasser gelöscht - gehört sicherlich zu den spektakulären Hinguckern. Für die Jüngsten gibt es ein Kinderprogramm, Hüpfburg inklusive. Wevelinghoven Die "Erftjäger" veranstalten am Donnerstag ein Vatertagsfest mit großen Schützen-Fußballturnier auf dem Sportplatz in Wevelinghoven.

Um 9.30 Uhr geht das Fest für die ganze Familie los. Für Musik sorgen die Band "Buzz-Bravo" und ein professioneller DJ. In einem Biergarten werden kühle Getränke und herzhafte Grillspezialitäten angeboten. Für die kleinen Besucher wird eine Hüpfburg aufgebaut. Zudem wird für die an Leukämie erkrankte Gieratherin Leni Jorißen von 11 bis 17 Uhr eine Typisierungs-Aktion veranstaltet.

(von)