Lünen: Radfahrerin fährt mit Fahrrad gegen Kinderwagen

Lünen In Lünen ist eine Jugendliche mit ihrem Fahrrad gegen einen Kinderwagen gefahren. Dem Kleinkind ist nichts passiert. Die Radfahrerin allerdings ist einfach weiter gefahren.

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, soll die junge Frau auf einem Hollandrad schon am 25. April gegen 7.40 Uhr in Lünen gegen einen Kinderwagen mit Kleinkind geprallt sein. Nach Aussage der 38-jährigen Mutter war diese mit ihrem Sohn in Höhe der Bäckerei auf der Straße Am Vogelsberg unterwegs.