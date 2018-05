Facebook baut Löschzentren in Essen und Berlin aus

Essen Facebook will seine beiden deutschen Löschzentren deutlich ausbauen. Auch das Büro in Essen soll wachsen.

Bis zum Jahresende sei eine Aufstockung an den beiden Standorten Essen und Berlin von derzeit je 750 auf dann je 1000 Beschäftigte geplant, teilte eine Sprecherin am Dienstag in Berlin mit. Weltweit werde die Zahl der Mitarbeiter, die Inhalte prüfen und sich um Sicherheitsthemen kümmern, von 15.000 auf mehr als 20.000 erhöht.

In Deutschland arbeiten die Unternehmen Arvato in Berlin und CCC in Essen im Auftrag von Facebook in den Zentren. Hintergrund ist auch das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das Internet-Plattformen verpflichtet, strafbare Hassreden und gefälschte Nachrichtenzu löschen.