Mönchengladbach: Konzerte, Feste und Sportliches im Sommer 2018

Konzerte, Feste und Sportliches : Das erwartet die Gladbacher diesen Sommer

Foto: Sparkassenpark Infos Das erwartet die Gladbacher diesen Sommer

Mönchengladbach Konzerte, Märkte und Feste- Die nächsten Monate haben in Mönchengladbach noch so einiges zu bieten. Eine Übersicht über die schönsten Sommer-Events.

Der Sommer in Mönchengladbach hat viele spannende Events und Konzerte zu bieten. Hier finden Sie eine Auswahl.

Turmfest Rheydt und Sparkassen-Triathlon, 15. Bis 17. Juni

Schon am Freitagabend, 15. Juni, startet das große Turmfest auf dem Rheydter Marktplatz. Die Veranstalter wollen zahlreiche Besucher mit vielen Aktionen und einem Bühnen- und Unterhaltungsprogramm zu dem Open-Air-Fest locken. Ein Highlight wird wohl auch in diesem Jahr der Sparkassen-Triathlon sein. Die Laufstrecke führt mitten durch das Zentrum. Im großen Wettkampfbecken auf dem Marktplatz finden die Schwimmwettbewerbe statt.

Mönchengladbach Olé am 7. Juli

Wo trifft man Mickie Krause, Michelle, Jürgen Drews und Maite Kelly & Olly gemeinsam an einem Ort? Nein nicht nur am Ballermann auf Mallorca, sondern am 7. Juli auch in Mönchengladbach. Bei der Open-Air-Party „Mönchengladbach Olé“ werden die Stars des Ballermanns auf einer großen Bühne stehen. Tickets gibt es noch ab 19.90 Euro im Internet.



Ritterfest vom 10. bis 12. August

An drei Tagen verwandelt sich das Schloss Rheydt in eine mittelalterliche Stadt. Zu den Höhepunkten gehören das Tavernenspiel im Fackelschein, die Ritterturniere in der Arena, Kämpfe mit echten Waffen und ein Mittelaltermarkt. Los geht es am Freitag um 18 Uhr. Am Sonntag endet das Ritterfest um 17.30 Uhr.

Britney Spears am 13. August

US-Popstar Britney Spears macht in diesem Sommer einen kurzen Abstecher nach Deutschland - Rapper Pitbull wird sie begleiten. Mit ihrer "Piece of Me"-Show, die bislang nur in Las Vegas gezeigt wird, kommt die 36-Jährige am 13. August in den Sparkassenpark nach Mönchengladbach. Britney Spears ist mit fast 150 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten Entertainerinnen der Popgeschichte. Aktuell gibt es noch Sitz- und Stehplatzkarten auf Westticket.de.

