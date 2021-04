Temperaturen bis 17 Grad : Deutscher Wetterdienst rechnet mit viel Sonnenschein zum Wochenbeginn in NRW

Deutscher Wetterdienst rechnet mit viel Sonnenschein zum Wochenbeginn in NRW

Das Wetter in NRW bleibt frühlingshaft. Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit einem frühlingshaften Start in die letzte Aprilwoche. Die Wetterexperten erwarten viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 20 Grad. Nachts kann es aber knackig kalt werden.

Die neue Woche in Nordrhein-Westfalen beginnt freundlich. Für Montag, Dienstag und Mittwoch sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Sonnenschein voraus. Dabei kann es Höchsttemperaturen von 17 Grad geben. Am Mittwoch seien mit etwas Glück auch zwanzig Grad möglich, sagte ein Meteorologe am Montag.