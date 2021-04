Interview mit Fahrad Manjoo : „Denke schon, dass es nicht einfach war für deutsche Schüler“

Düsseldorf/San Francisco Abiturienten in NRW mussten in ihren Englisch-Prüfungen eine Kolumne des amerikanischen Journalisten Farhad Manjoo bearbeiten. Im Gespräch berichtet er über die vielen unterschiedlichen Reaktionen und wie ihn der Wirbel überrascht hat.

Ihre erste Klausur haben die Abiturtienten in NRW geschafft: In Englisch war unter anderem die Analyse einer Kolumne des amerikanischen Journalisten Farhad Manjoo im Themen-Angebot. Der schreibt für die New York Times und wunderte sich nicht schlecht, dass plötzlich deutsche Schüler seinen Instagram-Account mit Kommentaren überschwemmten. Wir erreichen Manjoo via Skype am Sonntag in seiner Wohnung in San Francisco, Kalifornien (das in englisch geführte Gespräch wurde von uns übersetzt):