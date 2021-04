Wetter in NRW : Die Woche startet mit Regen - zunächst bleibt es aber mild

Düsseldorf Mild, aber unbeständig soll das Wetter in Nordrhein-Westfalen zunächst werden. Die zweite Wochenhälfte wird wieder kälter, es kann Frost geben.

In der ersten Wochenhälfte bleibe der Vormittag meistens niederschlagsfrei, am Nachmittag ziehen dann jedoch Schauer auf, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag. Am Dienstag kann es Temperaturen bis zu 18 Grad geben, am Mittwoch liegen die Höchsttemperaturen bei 16 Grad.