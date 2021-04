Zusammenstoß in Dortmund : Frontalunfall mit Notarztwagen - zwei Mediziner schwer verletzt

Zusammenstoß in Dortmund

Dortmund Die Insassen eines Dortmunder Rettungswagen kamen gerade von einem Einsatz, als sie selbst schwer verunglückten. Ein SUV hatte den Medizinern offenbar die Vorfahrt genommen.

Die Tat ereignete sich am Freitagabend, doch zu dem Zeitpunkt konnte die Polizei noch keine genauen Angaben zum Unfallhergang machen. Zwei Tage später meldet sie nun Details.

Demnach sei der beteiligte Notarztwagen am Freitagabend in südliche Richtung die Flughafenstraße entlang gefahren. Im Bereich der Kreuzung Hannöversche Straße kam der Besatzung des Notarztwagens ein 49-jähriger Dortmunder in seinem Nissan entgegen.