Kurioser Vorfall in Mülheim : Polizei trifft „T-Rex“ bei Kontrolle von Ausgangssperre

Essen Die Essener Polizei war am Wochenende in Mülheim im Einsatz. Bei der Kontrolle der Ausgangssperre machten die Beamten eine Entdeckung, die sie „irritiert aber belustigt“ zurück ließ.

In Mülheim an der Ruhr galt am vergangenen Wochenende erstmals die Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Nach Angaben der Polizei Essen herrschte auf den Straßen „gähnende Leere“ mit Ausnahme einiger Waschbären auf der Suche nach Nahrung in den Mülltonnen der Stadt.