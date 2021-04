Korschenbroicher Citylauf : 2. Virtual FunRun: „Gemeinsam allein in die nächste Runde“

Korschenbroich Der Citylauf mit Volksfestcharakter ist als Reaktion auf die Corona-Krise auf den 22. August verlegt. Am kommenden Sonntag bieten die Korschenbroicher trotzdem ein Laufevent an.

Ein Erfolgsmodell, auf dem die zweite Auflage „Gemeinsam allein in die nächste Runde“ aufbaut – und zulegt: Zusätzlich ins Programm aufgenommen wurden neben den Klassikern fünf und zehn Kilometer Walking über 5000 und 10.000 Meter sowie der Familienlauf über einen Kilometer. Bis Samstag waren bereits mehr als 110 Voranmeldungen eingegangen, 2020 stieg die Zahl bis zum Anmeldeschluss auf 466. Eine Marke, die auch aktuell durchaus realistisch ist, denn das Wetter, blickt Walther voraus, „spielt mit: sonnig, leicht bewölkt und nicht zu kalt.“ Darum seine Bitte an die große Laufgemeinde: „Meldet Euch für eine der Strecken an, genießt das Aprilwetter und lauft gemeinsam allein die erste Bestzeit im Jahr 2021.“ Und er weist darauf hin: „Dabei könnt Ihr Eure ganz individuelle Startnummer wählen und diese für Euren Lauf ausdrucken. Wie schon im Vorjahr benötigt Ihr hierfür am besten eine Lauf-App. Den Screenshot Eures Laufs oder aber auch ein Foto ladet Ihr im Nachhinein über den Link in Eurer Bestätigungs-E-Mail hoch.“ Gewertet werden am Sonntag, den 25. April, die zwischen 0 und 23.59 Uhr eingehenden Laufergebnisse. „Um sich mit seinen Freunden und allen Sportbegeisterten in der Welt messen und sich gegenseitig anspornen zu können, wird es wieder Live-Ergebnisse geben“, verspricht Walther.