Folgen des Klimawandels : 2020 wärmstes Jahr in Europa seit Beginn der Aufzeichnungen

London Der Rückgang im Verkehr durch die Pandemie scheint den CO₂-Ausstoß gebremst zu haben. Doch Entwarnung ist nicht angezeigt. Besonders besorgniserregend steigt die Temperatur in der sibirischen Arktis.

Der Klimawandel macht keine Pause: Das vergangene Jahr war für Europa das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Das teilte der europäische Klimawandeldienst Copernicus (C3S) in seinem European State of the Climate Report am Donnerstag in London mit.