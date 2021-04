Wetter in NRW : Das Wochenende wird warm und sonnig

Blüten gehen an einem Apfelbaum in Aachen in der Sonne auf. Die Obstblüte hat begonnen, die ersten Apfelbäume blühen. Foto: dpa/Oliver Berg

Essen Es bleibt mild und trocken am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen. Der Süden des Landes bekommt etwas mehr Sonne ab. Und am Wochenende wird es wärmer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Frühlingshafte Temperaturen und einen Mix aus Sonne und Wolken gibt es am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen. „Es wird langsam etwas milder“, teilte eine Meteorologin des Deutsche Wetterdienstes (DWD) in Essen mit. Es bleibe überwiegend niederschlagsfrei. Die Höchstwerte erreichen demnach 9 bis 14 Grad.

Im Süden des Landes soll es am Freitag laut Vorhersage viele Sonnenstunden geben. Im Norden und Osten hat die Sonne allerdings mit teils dichten Wolkenfeldern zu kämpfen. Die Höchsttemperaturen erreichen 10 bis 14 Grad.

Auch am Wochenende soll es überwiegend sonnig werden. Nur im Norden können immer wieder Wolken aufziehen. Es bleibt aber trocken. Die Höchstwerten steigen leicht an auf 12 bis 17 Grad.

(chal/dpa)