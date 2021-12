Zahl in NRW auf 984 gesunken : Weniger Unternehmens-Insolvenzen im dritten Quartal

Zahl in NRW auf 984 gesunken

Im dritten Quartal sind in Nordrhein-Westfalen deutlich weniger Unternehmen in die Pleite geschlittert als 2020. (Symbolfoto) Foto: dpa/Martin Gerten

Düsseldorf Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie haben im dritten Quartal weniger nordrhein-westfälische Unternehmen Insolvenz beantragt als im vergangenen Jahr – die Zahl liegt sogar unter dem Vorkrisenniveau 2019.

Bei den Amtsgerichten in Nordrhein-Westfalen haben von Juli bis September weniger Unternehmen Insolvenzverfahren beantragt als noch ein Jahr zuvor. Die Anzahl sank um 4,0 Prozent auf 984, wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Düsseldorf berichtete. Trotz der Corona-Krise lag die Zahl der beantragten Verfahren unter dem Vorkrisenniveau 2019. Damals seien im Quartal im Schnitt 1338 Verfahren beantragt worden. „Ein Grund dafür könnten die staatlichen Konjunkturhilfen sein“, erklärten die Statistiker.