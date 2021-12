Landgericht Düsseldorf : Neun Jahre Haft wegen Totschlags an Mutter in Gerresheim

Neun Jahre Haft wegen Totschlags an Mutter in Gerresheim

Düsseldorf Der Angeklagte hatte nach sechs Monaten Untersuchungshaft ein Geständnis abgelegt. Die Leiche wurde erst Wochen nach der Tat gefunden.

Nur einen Tag nach seinem umfassenden Geständnis hat das Schwurgericht einen 40-Jährigen wegen Totschlags an seiner Mutter (58) zu neun Jahren Haft verurteilt. Demnach hatte der Sohn nach einem Streit mit der Mutter in deren Gerresheimer Wohnung im Juni ein Teppichmesser gezückt und ihr tödliche Wunden am Hals zugefügt. Angeblich stand er zur Tatzeit unter dem Einfluss von Amphetaminen und das Opfer soll angetrunken gewesen sein. Doch solche Details und die vom Angeklagten am Vortag geschilderte Rahmenhandlung bezeichnete das Gericht jetzt als „dunkel“, weil Teile davon mit den objektiven Tatortbefunden nicht übereinstimmten. So hatte der Angeklagte behauptet, seine Mutter habe ihn seit seinem Einzug in deren Wohnung täglich beschimpft und provoziert.