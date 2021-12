Mehr als 1000 Fälschungen in NRW : „Wer Impfpässe fälscht, verhält sich menschengefährdend“

Düsseldorf Der Chef des Landeskriminalamtes fordert fälschungssichere Impfausweise. Die Polizei geht davon aus, dass der Betrug mit gefälschten Zertifikaten weiter zunehmen wird.

Demnach fallen Betrüger häufig auf, wenn sie in Apotheken einen digitalen Impfnachweis beantragen wollen. „Nicht nur die Täter begehen eine Straftat, sondern auch die Käufer. Denn wer einen solchen gefälschten Impfpass gebraucht, macht sich strafbar“, betonte Wünsch. „Wir kommen an einem fälschungssicheren Impfzertifikat mit vergleichbaren Sicherheitsmerkmalen wie bei Bargeld und Passpapieren in Zukunft nicht vorbei“, so Wünsch. „Denn Impfpässe verfügen anders als etwa Personalausweise oder andere amtliche Dokumente über keine spezifischen Sicherheitsmerkmale.“