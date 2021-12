Attacke in Mönchengladbach : Opfer kann nach blutigem Streit noch nicht aussagen

Mönchengladbach Noch ist nicht geklärt, warum am Samstag, 4. Dezember, auf einen 29-Jährigen auf der belebten Hindenburgstraße eingestochen wurde. In Untersuchungshaft sitzt seitdem ein 21-Jähriger.

Auch drei Tage nach der blutigen Attacke auf einen 29-Jährigen an der Hindenburgstraße sind die Hintergründe des Falls noch immer unklar. Das Opfer liegt weiter mit schweren Verletzungen im Krankenhaus und habe wegen seines gesundheitlichen Zustandes noch nicht vernommen werden können, sagte eine Polizeisprecherin. „Wir wissen noch nicht, was der Grund für die Auseinandersetzung war und auch nicht, ob Opfer und Tatverdächtige sich eigentlich kannten“, sagte die Polizeisprecherin. Dies sei weiter Gegenstand der Ermittlungen.

Ein 21-Jähriger aus Mönchengladbach soll am Samstag gegen 17.15 Uhr den 29-Jährigen mitten im Weihnachtsgeschäft auf der belebten Hindenburgstraße niedergestochen haben . Ein 54-jähriger Mönchengladbacher soll anschließend auf das blutende Opfer eingeschlagen haben. Ein Haftrichter erließ am Sonntag Untersuchungshaftbefehlt gegen den 21-Jährigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Der 54-Jährige konnte das Polizeigewahrsam am Sonntag nach seiner Festnahme wieder verlassen.

Der Konflikt war in einem Linienbus entstanden. Alle drei Männer waren als Fahrgäste darin unterwegs gewesen. Als sie an einer Bushaltestelle an der Hindenburgstraße direkt an der Kreuzung zur Bismarckstraße ausstiegen, eskalierte der Streit. Mitten auf der zu dieser Zeit belebten Einkaufsmeile soll der 21-Jährige mit einer spitzen Tatwaffe auf sein Opfer eingestochen haben. Als die ersten Polizisten eintrafen, hatte sich bereits eine Menschentraube gebildet. Ein größeres Aufgebot der Polizei musste die Lage unter Kontrolle bringen.