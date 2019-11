Junge konnte fliehen : Zwei Jahre Haft für Kindesentführer von Velbert

Velbert Der 22-Jährige soll den Jungen entführt haben, um ihn sexuell zu missbrauchen. Nur dank eines Unfalls ließ er von seinem Plan ab und den Jungen gehen.

Der Kindesentführer von Velbert in Nordrhein-Westfalen ist zu zwei Jahren Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Das Landgericht in Wuppertal sprach den 22-Jährigen am Montag wegen Freiheitsberaubung und versuchter Entziehung Minderjähriger schuldig. Er hatte einen zehn Jahre alten Grundschüler in einen Mietwagen gelockt, um seine Fantasien auszuleben und das Kind sexuell zu missbrauchen, wie der Vorsitzende Richter Ulrich Krege am Montag sagte.