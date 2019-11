Dortmunder Zoo verfüttert Kaninchen : „Erdmännchen sind Raubtiere“

Dortmund Mit einem Bild auf Facebook widmet sich der Dortmunder Zoo der Ernährung seiner Erdmännchen - und zeigt, dass die niedlichen Kerle echte Raubtiere sind.

Die Entscheidung, was zuerst oder überhaupt gefressen wird, liege durch diese Art der Fütterung außerdem beim Tier selbst und werde nicht vorgegeben. „Natürlich beginnen in Gruppen lebende Tiere wie die Erdmännchen auch schnell, sich um die besten Stücke zu streiten, was in diesem Fall natürliches Verhalten, Konkurrieren um Nahrung anregt und die einzelnen Individuen auf Trab hält“, erklärt der Zoos.