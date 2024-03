Solingerin verurteilt Kunden geprellt – Bankangestellte muss in Haft

Hinzu kam die Anklage wegen Beihilfe zum Drogenhandel: Von diesem Tatvorwurf sprach das Gericht die 30-Jährige mangels Beweisen frei. Es sei nicht zweifelsfrei erwiesen, dass sie ihren Ehemann beim Drogenhandel habe helfen wollen, so der Vorsitzende Richter. Die Kammer gehe vielmehr davon aus, dass sie ihn habe schützen wollen. In der Anklageschrift war dazu zu lesen: Die Solingerin soll Unterlagen gefälscht haben, um ihrem mittlerweile zu einer Haftstrafe verurteiltem Ehemann dabei zu helfen, zehn Kilo Kokain zum Verkaufspreis von 800.000 Euro zu unterschlagen. In der Anklageschrift war dazu zu lesen: Der Ehemann der Angeklagten soll das Kokain als Kurier aus Belgien nach Deutschland gebracht und gegenüber den Lieferanten behauptet haben, er sei in den Niederlanden von der Polizei aufgegriffen und fünf Tage inhaftiert worden. Die Drogen seien angeblich beschlagnahmt worden. Weil ihm die Koks-Lieferanten diese Story offenbar nicht geglaubt hatten, soll die Angeklagte die Papiere über eine vermeintliche Sicherstellung des Kokains durch die Polizei in den Niederlanden und einen Beschluss des Wuppertaler Amtsgerichts für eine nie stattgefundene Hausdurchsuchung gefälscht haben.