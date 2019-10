Junge aus Velbert konnte fliehen : Mutmaßlicher Kindesentführer suchte im Internet nach „Ermorden von Kindern“

Velbert Ein Mann soll einen Zehnjährigen im Februar in sein Auto gelockt haben: erst freundlich - dann aggressiv. Die Ermittler gehen davon aus, dass nur ein Verkehrsunfall dem Jungen in Velbert ein schlimmes Schicksal erspart hat.

Der mutmaßliche Entführer eines Zehnjährigen in Velbert muss sich vom kommenden Freitag an in Wuppertal vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 22-Jährigen versuchten sexuellen Kindesmissbrauch und Freiheitsberaubung vor.

Als er mit seinem Wagen in einer Kurve von der Straße abkam und in eine Böschung rutschte, soll er den Zehnjährigen laufen gelassen haben. Vor Ort fanden die Ermittler passende Unfallspuren. Die Ermittler stellten fest, dass der 22-Jährige sich zuvor im Internet intensiv mit dem Entführen, Missbrauchen und Ermorden von Kindern beschäftigt habe. Daraufhin konnten sie einen Haftbefehl gegen ihn erwirken.

In der Anklage heißt es, dass das Kind zunächst abgelehnt habe, zu dem Unbekannten ins Auto zu steigen. Erst als dieser aggressiv geworden sei, habe er den Jungen auf seinem Tretroller so eingeschüchtert, dass er zugestiegen sei. Dann sei er in das nahe gelegene Wodantal gefahren. Bevor er dort in einen kleinen Waldweg einbiegen konnte, sei er bei einem Wendemanöver von der Straße abgekommen.