Wetter in NRW : Die Woche startet mit Hitze und Unwettern

Düsseldorf In NRW werden auch am Montag Temperaturen bis zu 36 Grad erwartet. Außerdem sind schwere Hitzegewitter mit Hagel, Sturm und großen Regenmengen möglich.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet am Montag in NRW wieder mit lokalen Unwettern. Die ersten Schauer und Gewitter sollen am Nachmittag im Bergland, später auch in niedrigeren Regionen auftreten. Möglich ist dabei wieder Starkregen, bei dem über 40 Liter Regen pro Quadratmeter fallen können. Auch Hagel und schwere Sturmböen seien möglich.