Wetter in NRW : Nach der Sonne drohen an Pfingsten Unwetter und Gewitter

Düsseldorf Das Pfingstwochenende startet in NRW warm und sonnig. Doch dann wird es ungemütlich. Bereits am Sonntag drohen Gewitter und es kann stürmisch werden. Es herrscht Unwettergefahr.

Erst überwiegend sonnig und warm, dann Schauer und Gewitter: Die Menschen in NRW erwartet am Wochenende eine zweigeteilte Wetterlage. Während sich die meisten zunächst über freundliche Sommertage freuen können, wird es am Sonntag verbreitet ungemütlich, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Essen sagte.