Wassermangel in Niedersachsen : Stadtwerke in NRW erwarten keine Trockenheit

Wasser läuft aus einem Wasserhahn (Symbolfoto). Foto: dpa/Lino Mirgeler

Düsseldorf Der Gemeinde Lauenau in Niedersachsen ging ist das Trinkwasser ausgegangen. Auch in Gütersloh muss das Freibad trocken bleiben. Wie steht es in anderen Städten in NRW?

Dass aus dem Wasserhahn in der Küche nur Gegurgel, aber kein Wasser kommt, gehört wohl zu den schlimmsten Vorstellungen vieler – vor allem bei Sommerhitze. Genau das ist jedoch in der Gemeinde Lauenau in Niedersachsen passiert. Die Feuerwehr musste dort am Wochenende Wasser zur Verfügung stellen. Angesichts der hohen sommerlichen Temperaturen in NRW stellt sich da so mancher die Frage: Kann das hier auch passieren? Immerhin musste das Freibad in Gütersloh zeitweise trocken bleiben. Ende vergangener Woche waren die Trinkwasservorräte so knapp geworden, dass ein Krisenstab zunächst das Befüllen privater Pools mit Trinkwasser und das Bewässern von Grünanlagen untersagt und anschließend das Freibad bis auf Weiteres geschlossen hatte. Die Krise ist inzwischen abgewendet. Aber wie steht es im Rest von NRW?

„Für Düsseldorf kann ich sagen, dass wir hier keine Knappheit haben“, sagt eine Sprecherin. „Wir sitzen hier sozusagen auf einem Grundwassersee, der uns versorgt.“ Ähnliches ist auch aus Neuss zu hören.

Auf Nachfrage in Duisburg sagt ein Sprecher der Duisburger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft: „Bei der Versorgung aus Rheinuferfiltrat und Grundwasser sind keine Engpässe zu befürchten. Die Grundwasservorkommen füllen sich im Winter auf. Es gibt große Grundwasserspeicher in Duisburg“. Die Kölner Bucht sei ebenfalls außer Gefahr, versichert ein Sprecher von RheinEnergie. In Aachen geben die Stadtwerke ebenfalls Entwarnung. „Wir nehmen das Wasser aus Talsperren und die sind voll“, sagt eine Sprecherin der Stadtwerke. „Allerdings merken wir auch, dass die Aufbereitungsanlage vor allem gegen Abend auf Hochtouren läuft.“ Grund zur Sorge gebe es deshalb aber nicht.

(ham)