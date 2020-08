Gebäude evakuiert : Missbrauchsprozess nach Brandalarm in Kölner Gericht verschoben

Missbrauchsprozess nach Brandalarm in Kölner Gericht verschoben

Köln Kurz vor dem geplanten Beginn des Prozesses gegen einen zentralen Verdächtigen im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat es im Kölner Landgericht einen Alarm gegeben. Das Gebäude wurde evakuiert.

Mehrere Feuerwehrwagen sind am Mittag vor dem Kölner Langericht aufgefahren. Das Gebäude musste evakuiert werden, zahlreiche Menschen warteten davor, was weiter passiert. Dann die Ansage: Zahlreiche Prozesse werden an diesem Tag nicht mehr stattfinden, auch der Prozess gegen Jörg L. im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach, der um 13 Uhr hätte beginnen sollen.