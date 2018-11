Neue Konzepte: So sollen die Weihnachtsmärkte in NRW sicherer werden

So sollen die Weihnachtsmärkte in NRW sicherer werden

Besucher des Weihnachtsmarktes in Essen gehen an Buden vorbei (Archivfoto). Foto: dpa/Roland Weihrauch

Bochum Die Weihnachtsmärkte beginnen. Das Thema Sicherheit gehört inzwischen dazu. In diesem Jahr gibt es auch in Nordrhein Westfalen einige neue Konzepte.

Die Weihnachtsmarktsaison bringt neue Sicherheitskonzepte in Nordrhein-Westfalens Städte: Bochum zum Beispiel versperrt die Zufahrten zur Innenstadt mit 86 Wassersäcken, die sogar Lkw aufhalten sollen. Das zertifizierte System ersetze die bisherigen Sandsäcke, sagte ein Sprecher von Bochum Marketing. Im vergangenen Jahr waren die Sandhindernisse berühmt geworden, weil sie wie in Geschenkpapier verpackt an den Eingängen der Märkte platziert waren.