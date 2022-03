Mobilität im Kreis Mettmann: Rad und Bus sollen das Auto ersetzen.

KREIS METTMANN Kreis Mettmann hofft im „Zukunftsnetz Mobilität NRW“ auf Ideen und Konzepte. In dem Zusammenschluss arbeiten 280 Kommunen zusammen.

„Nachhaltige, klimaneutrale und vernetzte Mobilität ist für den Kreis Mettmann ein wichtiger Standortfaktor“, sagte Kopp. An der verlässlichen Erreichbarkeit zwischen den Städten des Kreises und in die umliegenden Ballungszentren müsse nun gearbeitet werden. Kopp fordert die Schaffung von „attraktiven Mobilitätsketten“. Aktuell stehe die Stärkung des Radverkehrs und des öffentlichen Nahverkehrs sowie die intelligente Vernetzung der Verkehrsträger, beispielsweise an Mobilstationen, im Mittelpunkt.

Diese Expertise nutzt nun auch der Kreis Mettmann. Vor der Kulisse des „Dortmunder U“ nahm Dr. Kopp von der Ministerin für Verkehr des Landes Nordrhein-Westfalen Ina Brandes die Beitrittsurkunde entgegen. „280 Kommunen in Nordrhein-Westfalen arbeiten jetzt im Zukunftsnetz Mobilität NRW eng zusammen, um noch mehr Menschen den Umstieg vom Auto in vernetzte Angebote mit Bus und Bahn, dem Fahrrad oder an Mobilstationen mit emissionsfreien Sharing-Fahrzeugen leichter zu machen“, so Verkehrsministerin Ina Brandes. „Wir sorgen gemeinsam mit den Städten, Gemeinden und Kreisen für mehr Lebensqualität und saubere Luft. Das ist der richtige Weg, um das Klima zu retten. Deshalb fördert die Landesregierung die wichtige Arbeit des Zukunftsnetzes Mobilität NRW sehr gerne!“