Zwei Schwerverletzte : Betrunkener verursacht Frontal-Unfall

Pulheim Ohne Führerschein und mit zwei Promille geriet ein Mann bei Pulheim bei einem Überholmanöver in den Gegenverkehr. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß.

Ein Betrunkener ist in Pulheim (Rhein-Erft-Kreis) nach einem Überholmanöver mit seinem Wagen frontal in ein anderes Auto gekracht. In dem entgegenkommenden Fahrzeug wurden ein 67 Jahre alter Mann und seine 68 Jahre alte Frau schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das aus Köln stammende Ehepaar wurde in eine Klinik gebracht.