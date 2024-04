Unfall eines Wülfrathers 25-Jähriger bei Frontalzusammenstoß in Velbert verletzt

(RP/am) Ein 25-jähriger Wülfrather war in einem Unfall in Velbert verwickelt. Am Samstag, 30. März, missachtete gegen 15.30 Uhr eine 32-jährige Velberterin im Kreuzungsbereich Werdener Straße /Am Wasserfall die Vorfahrt des Wülfrathers, als sie links in die Straße Am Wasserfall abbiegen wollte. Die beiden Mercedes-Benz-Wagen stießen frontal zusammen. Der Wülfrather wurde dadurch leicht verletzt. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 20.000 Euro.