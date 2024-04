Trunkenheit am Steuer Autounfall mit hohem Sachschaden auf der Steinstraße

Kleve · Ein 29-Jähriger aus Emmerich ist am Sonntag, 31. März, war am Sonntag bei einem Verkehrsunfall beteiligt. Was bisher bekannt ist.

02.04.2024 , 11:21 Uhr

Am Sonntagmorgen (31.3.) gab es einen Autounfall in Kleve. Foto: dpa/Bodo Schackow

Beim Aufprall sind beide Airbags aufgegangen, die komplette Front wurde beschädigt und das rechte Hinterrad des anderen Autos abgerissen. Gegen 6 Uhr morgens fuhr ein 29-Jähriger am Sonntag in einem Peugot auf der Steinstraße Richtung Briener Straße. Aus bisher unbekannten Gründen stieß er dann gegen einen Opel Astra, der an der rechten Straßenseite geparkt stand. Der Mann aus Emmerich war scheinbar alkoholisiert, die Beamten rochen seine Alkoholfahne. Sie veranlassten einen Bluttest. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Es entstand ein hoher Sachschaden.

(RP)