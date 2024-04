Senioren am Steuer in Langenfeld Optiker begrüßt Checks für ältere Fahrer

Langenfeld · In Deutschland wird es vorerst keine verpflichtenden Fahrtauglichkeitstests für ältere Menschen geben. Die eigenen Fähigkeiten und den Gesundheitszustand richtig einzuschätzen, gewinnt dadurch umso mehr an Bedeutung. Das sagen Fahrlehrer und Optiker in Langenfeld.

04.04.2024 , 08:30 Uhr

Wer auch im Alter sicher auf der Straße unterwegs sein möchte, sollte sich regelmäßig durchchecken lassen. Foto: dpa/Christin Klose