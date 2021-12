Polizei ermittelt wegen Messer-Fund : Reisender vergisst Rucksack mit 27.200 Euro im ICE bei Osnabrück

Osnabrück In einem ICE vergaß ein 65-Jähriger einen Rucksack mit ganz schön viel Geld drin. Doch die Polizei fand auch noch ein Messer. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

In einem im Zug vergessenen Rucksack haben 27.200 Euro Bargeld und ein verbotenes Einhandmesser gesteckt. Der Reisende, der das Gepäck am Sonntag beim Aussteigen in Osnabrück in einem ICE vergessen hatte, habe den Verlust bemerkt und gemeldet, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Der Zugbegleiter entdeckte tatsächlich den vergessenen Rucksack samt Bargeld und übergab alles der Bundespolizei in Dortmund. Beim erneuten Durchsuchen wurde noch das Einhandmesser entdeckt und sichergestellt.